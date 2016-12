Am Feiertag: Unerlaubtes Arbeiten in Niedernberger Werkstatt

Tatsächlich wurden im Betrieb Arbeiten durchgeführt. Daher erwartet den Betreiber der Werkstatt nun eine Anzeige nach dem Sonn- und Feiertagsgesetz.Sulzbach am MainVor einer Gaststätte im Ortsteil Soden brannte am Sonntag Vormittag eine größere Mülltonne völlig aus. Der Eigentümer konnte diese vorher noch vom Wohngebäude entfernen und selbstständig ablöschen. Vermutlich wurde der Brand durch heiße Asche ausgelöst, welche durch einen bis dato unbekannten Fahrer eines Pkw in die Mülltonne verbracht wurde. Dieser soll sich vorher am an der Gaststätte angebrachten Automat Zigaretten gezogen haben. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro.Sulzbach am MainIn den frühen Abendstunden kollidierte ein Hondafahrer in der Spessartsstraße mit einem die Fahrbahn kreuzenden Reh. Am Pkw entstand nur leichter Sachschaden, das Reh flüchtete.Klingenberg am MainHöherer Sachschaden entstand dafür am Abend auf der Kreisstraße MIL 1 in Klingenberg. Hier stieß der Fahrer eines VW Touran gegen ein Reh, welches hierbei getötet wurde. Am Pkw brach der Stoßfänger.Klingenberg am MainIn den frühen Morgenstunden des 2. Weihnachtsfeiertages wurde ein Pkw Opel mit Mainzer Kennzeichen in der Wilhelmstraße einer Kontrolle unterzogen. Im Laufe der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 21-jährige Fahrer nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Sowohl ihn, als auch den Halter des Pkw erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens bzw. Ermächtigens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Polizei