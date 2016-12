Beamte stoppen betrunkene Fahrerin - Begleiter behindert die Polizeiarbeit

Den kontrollierenden Beamten fiel sofort der massive Alkoholgeruch und die undeutliche Aussprache der Dame auf.

Daraufhin sollte die Dame zur Polizei nach Obernburg gebracht werden um dort eine Blutentnahme, zur Ermittlung der Alkoholkonzentration, durchzuführen. Offensichtlich war der 37-jährige Begleiter der Frau mit dem Vorhaben der Beamten nicht einverstanden und stellte sich den zwei Beamten in den Weg. Der Mann wollte so verhindern, dass die Frau zum Fahrzeug gebracht werden konnte und dann zur Dienststelle mitgenommen werden konnte.



Nachdem es den Beamten dennoch gelang die Dame in den Streifenwagen zu setzen, kam der Mann erneut und öffnete die Autotüre der Frau. Durch das schnelle Agieren der beiden Beamten konnte verhindert werden, dass die Frau das Polizeiauto verlassen konnte und sich so möglicherweise den weiteren Maßnahmen entziehen konnte.



Die Dame erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, zudem wurde der Führerschein sichergestellt, weswegen die Dame ab sofort ihr Auto nicht mehr selbst fahren darf. Ihr Begleiter muss sich ebenfalls für sein Verhalten verantworten, ihn erwartet eine Anzeige wegen versuchter Gefangenenbefreiung.

Großwallstadt, Lkr. Miltenberg

Bereits im Verlauf des letzten Wochenendes wurde die Fassade und das Seepferdchen der MainAuen Badewelt in Großwallstadt in der Mainstraße mit Farbe besprüht. Der oder die Unbekannte „verschönerten“ die Einrichtung des Schwimmbads mit diversen Tags wie „MB 88“, „BB“ und einem Herz mit den Buchstaben C+G in orangener Farbe. Hinweise zu dem oder den Täter nimmt die Polizei Obernburg, 06022/629-0 entgegen.

Ein Pkw, zwei Fahrer ohne gültigen Führerschein

Mömlingen, Lkr. Miltenberg

Eine 48-jährige Dame aus Mömlingen fuhr trotz eines bestehenden Fahrerlaubnisentzugs mit ihrem VW von Mömlingen nach Altenbuch um dort Verwandtschaft zu besuchen. Da es dort zu einer Streitigkeit kam und die Polizei verständigt wurde, fiel die Fahrt ohne Fahrerlaubnis auf. Gerade als die Beamten zur Dame nach Mömlingen fuhren um den Sachverhalt zu klären, wurde das Auto der Dame von einem jungen Mann vor dem Wohnanwesen eingeparkt. Auf Nachfrage konnte auch er keine gültige Fahrerlaubnis nachweisen, da seine ausländische Fahrerlaubnis in Deutschland zwischenzeitlich ihre Gültigkeit verloren hatte. Sowohl die Frau als auch den jungen Mann erwarten jetzt eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Zudem muss sich die Frau dafür verantworten, dass sie dem Mann ihr Fahrzeug zur Verfügung stellte, obwohl dieser keinen gültigen Führerschein hat.

Scheibenwischer abgerissen

Sulzbach a.M., Lkr. Miltenberg

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden an einem Honda die Heckscheibenwischer abgerissen. Das Fahrzeug war in Sulzbach a.M. in der Konrad-Adenauer-Straße abgestellt als sich ein bislang unbekannter Sachbeschädiger daran zu schaffen machte. Sollte jemand Angaben zum Täter machen können wird gebeten die Polizei Obernburg zu kontaktieren.

Bettler gaukeln guten Zweck vor

Niedernberg, Lkr. Miltenberg

Mit einem „Zertifikat“ für Taubstumme und Körperlich behindere Personen gingen am Freitag Vormittag vier Personen sowohl in Niedernberg als auch zuvor in Großostheim auf Betteltour. Dem Betreiber eines Getränkemarkts in Niedernberg fielen die Personen bereits zum zweiten Mal in dieser Woche auf. Die Personen konnten schließlich durch die verständigte Streife einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte der o.g. Bettelzettel aufgefunden werden, auf welchem bereits mehrere Personen gegen Unterschrift Geld gespendet hatten. Da Hinweise vorhanden waren, dass mit dem oben genannten „Zertifikat“ lediglich die Gutmütigkeit der Passanten ausgenutzt werden sollte, welche einen Tag vor Weihnachten vermutlich stärker ausgeprägt sein dürfte als das restliche Jahr, , erwartet die Personen eine Anzeige wegen Betrugs. Nach der Sachverhaltsaufnahme konnten die vier Personen ihren Weg fortsetzen.

