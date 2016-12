Unfall an der B469: Behinderungen an der Obernburger Mainbrücke

Ein Hanauer war hier mit seinem Pkw Citroen von Elsenfeld kommend Richtung B 469 unterwegs und wollte auf der Brücke nach rechts auf die b 469 auffahren.Hierbei kam er mit seinem Pkw zu weit nach rechts und kam an den überhöhten Randstein. Hierbei brach die Achse des Berlingo, der danach nicht mehr rollfähig auf der Fahrbahn stand. Bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes kam es auf der Brücke im Berufsverkehr zu Stauungen. Der Schaden an dem Citroen beläuft sich auf ca. 3000 Euro.Wörth a.MainEine „schöne Bescherung“ haben Anwohner der Bayernstraße am Donnerstag früh erlebt. Unbekannte haben an dem Einfamilienhaus einen geschmückten Kunst-Tannenbaum entwendet. Der Weihnachtsbaum war mit Bindedraht in der Hofzufahrt aufgestellt worden. Er dürfte in der Nacht von den noch unbekannten Dieben abgeholt worden sein. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 60 Euro.MönchbergUnbekannte haben am Donnerstag vormittag zwischen 09.00 und 10.00 Uhr einen Pkw Citroen verkratzt. Der graue Berlingo war im Bereich des Friedhofs in der Reistenhausener Straße abgestellt gewesen. Als die Fahrerin gegen 10.00 Uhr zu ihrem Pkw zurückkam, stellte sie Kratzer an der linken Fahrzeugseite fest. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Polizei