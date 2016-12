Weihnachtsfeier endet mit Körperverletzung

Der junge Mann geriet mit einem Unbekannten, der kurz zuvor in die Gaststätte kam, in Streit.Als sich beide vor dem Gebäude „aussprachen“, kam es wohl zur körperlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde der 22-jährige verletzt. Der Täter flüchtete indes unerkannt.Wörth a.Main, Lkr. Miltenberg - Bereits am vergangenen Samstag, den 17.Dezember, zwischen 16 - 20 Uhr, ereignete sich eine Sachbeschädigung an einem Pkw-Reifen. Der Fahrzeughalter stellte nach Benutzung des Peugeot in der Odenwaldstraße den platten linken Vorderreifen fest. Dieser wurde augenscheinlich mit einem spitzen Gegenstand beschädigt.Obernburg a.Main, Lkr. Miltenberg - Einen großen Lackkratzer stellte der Besitzer eines schwarzen Mercedes bereits am letzten Mittwoch, 14.12.2016. Er befand sich in der Zeit von 18 - 18:30 Uhr beim Einkauf in einem Restpostenmarkt „Im Weidig“.Mömlingen, Lkr. Miltenberg - Unbekannte bewarfen am vergangenen Wochenende die Kirche St. Martin in der Kirchgasse mit Eiern. Eine Türe wurde verschmutzt, eine Reinigung dürfte jedoch erfolgreich verlaufen.Niedernberg, Lkr. Miltenberg - Mit Sprühfarbe beschmiert wurde die Gebäudewand zum Seehotel hin. Ein Unbekannter verschmierte das Gebäude im Zeitraum von 12. - 20. Dezember mit dem fast 3 x 4 m großen Graffiti.- Eine Unfallflucht ereignete sich am Mittwoch, gegen 14.15 Uhr, auf der Neuen Schulstraße. Eine 47-jährige VW-Fahrerin näherte sich langsam der Einmündung zur Hauptstraße. Ein Radfahrer näherte sich und beschädigte mit seiner linken Lenkerseite den VW am hinteren rechten Kotflügel, so dass ein Kratzer entstand.Die beiden Unfallbeteiligten unterhielten sich noch, als der Radler jedoch auf seinen Namen angesprochen wurde, suchte er das Weite. Er war etwa 30 Jahre alt, 180 cm groß, trug ungepflegte Kleidung und eine Jeans, darüber eine khakifarbene Jacke.Der Sachschaden wurde auf 750 Euro beziffert.

Polizei