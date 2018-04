Unfall in Bürgstadt: Frau verletzt

Am Samstag, um 11:45 Uhr, fuhr ein VW, Golf, von Freudenberg kommend auf der Staatsstraße 2310 in Fahrrichtung Bürgstadt. Die 32-jährige Fahrerin überholte auf gerader Strecke ein vor ihr fahrendes Wohnmobil und schätzte vermutlich den Abstand eines entgegen kommenden Pkw falsch ein. Die Golffahrerin konnte gerade noch nach rechts wieder einscheren und so einen Frontalunfall vermeiden, kam aber nach rechts ins Bankett und verlor die Kontrolle über ihren Pkw. Sie rutschte nach links in den Graben und der Klein-Pkw überschlug sich mehrfach und kam auf dem Dach zum Liegen. Wie durch ein Wunder zog sich die Unfallverursacherin bei dem Unfall nur eine leichte Prellung an der Hand zu. Das Fahrzeug musste mit Totalschaden abgeschleppt werden. Die Unfallstelle wurde von der Feuerwehr Bürgstadt zeitweise gesperrt.

Ortsschild und Fahrrad in Collenberg entwendet

Collenberg. In der Zeit von Donnerstag, 29. März bis Samstag, 31. März 2018, wurden am Radweg im Ortsteil Reistenhausen ein Ortsschild „Collenberg“ entwendet. Das Schild hat einen Wert von ca. 200,- Euro. Der Diebstahl dürfte im Zusammenhang mit dem Diebstahl eines Fahrrades stehen, welches in unmittelbarer Nähe am Radweg gesichert aufgestellt war und als Information für Radfahrer auf freie Ferienwohnungen diente. Das Spiralschloss wurde aufgezwickt und das Fahrrad mit dem Hinweisschild entwendet. Hier entstand ein Diebstahlsschaden von ca. 250,- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Miltenberg entgegen.

Körperverletzung und Sachbeschädigung auf Osterfeier in Kirchzell

Kirchzell. In der Nacht auf Ostermontag kam es gegen 02:30 Uhr auf der Osterfeier, die in der Turnhalle stattfand, zu einem Streit in dessen Verlauf es zu wechselseitigen Körperverletzungen in Form von Faustschlägen kam. Im Verlauf des Streites bildete sich eine große Gruppe und die Streitigkeit verlagerte sich lautstark vor die Veranstaltungsstätte. Hier wurde die Glasscheibe des Gemeindehauses eingeschlagen und es kam zu weiteren Körperverletzungen. Mit insgesamt 4 Streifenbesatzungen konnten einige Täter ermittelt werden, die jetzt eine Strafanzeige wegen Körperverletzung erwartet.

Körperverletzung in Diskothek

Großheubach. In der Diskothek „Eventfabrik“ konnte gegen 01:30 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung vom Sicherheitsdienst beobachtet und die beiden Streithähne schließlich getrennt werden. Beide wurde aus der Diskothek verwiesen. Hier versetzte der dann flüchtende Täter seinem 18-jährigen Kontrahenten mehrere Faustschläge in das Gesicht. Ein nicht unerheblicher Grund für die Auseinandersetzung dürfte der Alkohol gespielt haben. Der geschädigte junge Mann brachte bei einem Alkotest einen Wert von über 2 Promille zu Stande.

