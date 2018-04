Einbruch in Einfamilienhaus  Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Im Zeitraum zwischen 17.45 Uhr und 21.05 Uhr nutzte der Täter die Abwesenheit der Bewohner, um durch ein Fenster in das Wohnhaus in der Münchner Straße einzusteigen. Er durchsuchte einige Räume nach Wertgegenständen, wobei ihm Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro in die Hände fiel. Nach der Tat entkam der Einbrecher in unbekannte Richtung. Er hinterließ einen Sachschaden, der sich auf etwa 600 Euro belaufen dürfte.

Wer am Freitagabend in der Münchner Straße eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug festgestellt hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06022/629-0 bei der Polizeiinspektion Obernburg zu melden. Polizei Unterfranken