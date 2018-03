Unbekannte stiegen in leerstehendes Haus in Miltenberg ein

Zwischen dem 21.03.2018 und 29.03.2018 suchten mehrere unbekannte Personen ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Setzgasse auf und beschädigten beim Einsteigen in das Anwesen die Eingangstür und zwei Lampen. Die Polizeiinspektion Miltenberg übernimmt die Ermittlungen und bittet nun Zeugen, die zur Tatzeit in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 09371/945-0 zu melden.

dc/Meldung der Polizei Miltenberg