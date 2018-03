Der Vorfall ereignete sich gegen 14.14 Uhr. Durch den Sturz erlitt der junge Mann glücklicherweise nur leichte Schürfwunden. Während der Unfallaufnahme lenkte die Feuerwehr Weilbach den Verkehr, da die Fahrbahn halbseitig gesperrt war. Der Sachschaden am Ford und der Yamaha beläuft sich auf ca. 1300 EUR.

Motorradfahrer touchiert Außenspiegel

Eichenbühl. Am Sonntag, um 17.05 Uhr, fuhr eine 62-jährige mit ihrem Audi von Eichenbühl in Richtung Umpfenbach. Ihr kam in der Kurve kurz vor Umpfenbach eine 3er-Gruppe von Motorradfahrern entgegen. Einer der Motorradfahrer kam auf ihre Spur, touchierte dabei den Außenspiegel des Audis und fuhr weiter in Richtung Eichenbühl. Als Beschreibung kann nur ein schwarzes Motorrad und roter Helm angegeben werden.

juh/Polizei Miltenberg