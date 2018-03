Randalierer in Kleinheubach

Am Alten Friedhof und in der Dienzenhoferstraße wurde jeweils ein Pfosten mit einem Verkehrsschild angefahren und umgeknickt. Der jeweilige Verursacher flüchtete. In der Bahnhofstraße wurde ebenfalls ein Pfosten verbogen, sowie ein Abfalleimer abgerissen. Hier liegt eine mutwillige Sachbeschädigung vor. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 900,- EUR.

Fahrrad in Bürgstadtz geklaut

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein weißes Fahrrad inklusive Spiralschloss entwendet. Das Fahrrad wurde auf dem McDonald-Parkplatz in Bürgstadt am Fahrradständer abgestellt und hat einen Wert von ca. 350 EUR.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg