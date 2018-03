Audi-Fahrer übersieht Rad-Fahrer in Kleinheubach

Am Donnerstag, um 17.30 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Fahrradfahrer die Friedenstraße in Kleinheubach in Richtung Bahnübergang. Ein 84-jähriger Audi-Fahrer, der in der Gegenrichtung fuhr, bog in die Bahnhofstraße ab, ohne den Fahrradfahrer zu beachten. Dieser versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Er stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Polizei Miltenberg/mkl