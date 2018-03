Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Mit Bargeld und Schmuck konnte er unerkannt flüchten. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernommen.

Im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr nutzte ein Unbekannter am Donnerstagabend die Abwesenheit der Besitzer eines Einfamilienhauses in der Ohrnbachtalstraße. Über ein rückwärtiges Kellerfenster verschaffte sich der Täter Zugang zum Gebäude. Er durchwühlte in der Folge sämtliche Räumlichkeiten und entwendete Schmuck in Bargeld im Gesamtwert von mehreren hundert Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kripo Aschaffenburg geführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich unter Tel. 06021/8571732 zu melden. Polizei Unterfranken/mkl