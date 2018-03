Qualm aus dem Motorraum - Peugeot brennt auf der B469 komplett aus

Unmittelbar nach dem Übergang vom zwei- in den vierspurigen Bereich in Höhe der Mülldeponie konnte sie noch rechtzeitig am rechten Fahrbahnrand anhalten und sich und ihre Mitfahrerin in Sicherheit bringen. Kurz danach griff das Feuer auf den kompletten Peugeot über. Als die Feuerwehren aus Stockstadt und Karlstein eintrafen, stand der Pkw lichterloh in Flammen, die Einsatzkräfte konnten nur noch das Wrack löschen. Die Bundesstraße war kurzzeitig in Richtung Stockstadt komplett gesperrt, dann wurde der Verkehr einspurig geleitet. Gegen 19.30 Uhr war alles wieder frei.

Die Polizei geht von einer technischen Ursache aus. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor. Ralf Hettler