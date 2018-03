Defekte Heizung löst Großeinsatz aus

Gegen 15.30 Uhr war die Besatzung eines Rettungswagens zu einer Person mit Atemproblemen in dem Wohnblock alarmiert worden. Während der Versorgung der Verletzten löste ein CO-Warner der Rettungskräfte Alarm aus. Daraufhin räumten sie die Wohnung und zogen weitere Einsatzkräfte hinzu. In Folge wurde das gesamte Haus evakuiert. Durch die Feuerwehr wurden Messungen vorgenommen. Diese ergaben, dass ein technischer Defekt an einer Heizung in einer Wohnung vorlag, welcher zur erhöhten CO-Konzentration geführt hatte.

Nach gut einer Stunde konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Frau aus der betroffenen Wohnung musste in eine Spezialklinik eingeliefert werden. Ein Mann aus der Wohnung musste in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sohn der Frau blieb unverletzt und wurde bei Nachbarn untergebracht. Eine Fachfirma wurde verständigt, um die Heizanlage zu überprüfen.

rah