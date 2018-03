Sattelzugfahrer betrunken unterwegs

Am Donnerstag, um 12.40 Uhr, wurde ein Sattelzug zwischen Miltenberg und Großheubach kontrolliert. Beim 53-jährigen Fahrer wurde ein Alkoholwert von 1,32 Promille festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein wurde eingezogen.

Geparktes Auto beschädigt

Bürgstadt. Bereits am Dienstag wurde ein Mercedes auf dem Parkplatz vom Netto-Markt in Bürgstadt beschädigt. In der Zeit von 13.00 bis 20.30 Uhr wurde das Auto dort abgestellt. In dieser Zeit wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf knapp 400,- EUR.

bak/Polizei Miltenberg