Sattelzug schrammt Corsa - Polizei sucht Fahrer

Ein Opel Corsa parkte am Mittwoch von 08.00 – bis 12.00 Uhr in der Boschstraße in Miltenberg. In dieser Zeit fuhr ein Sattelzug gegen die Fahrerseite, so dass die komplette Seite eingedrückt und verkratzt wurde. Bisher konnte in Erfahrung gebracht werden, dass es sich um einen Sattelzug mit ungarischer Zulassung handelt. Der Fahrer ist ausgestiegen, hat sich den Schaden begutachtet und ist dann einfach weitergefahren. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500,- EUR.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg