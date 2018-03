Von der Bremse aufs Gas gerutscht - in Bushaltestelle gefahren

Am Dienstag, um 15.30 Uhr, wollte ein 52-jähriger in Kleinheubach in der Friedenstraße mit seinem Mitsubishi wenden. Dabei rutschte er vom Brems- auf das Gaspedal und fuhr in eine Bushaltestelle gegen eine Sitzbank. Glücklicherweise befand sich dort nur eine Schülerin abseits der Bank und es wurde niemand verletzt. Der Autofahrer fuhr vorerst davon. Erst später fuhr er an die Unfallstelle zurück. Er muss sich nun wegen Unfallflucht verantworten. mkl/Polizei Miltenberg