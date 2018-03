Einbrecher dringt übers Badfenster in Eichenbühler Einliegerwohnung ein

Der Täter machte keine Beute und hinterließ Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro.

Die Geschädigte hatte gegen 04.00 Uhr Geräusche in der Wohnung im Untergeschoss ihres Wohnhauses in der Straße Im Scheibling bemerkt. Als die ältere Dame nachsah, stellte sie fest, dass ein ungebetener Gast offenbar das Badezimmerfenster aufgebrochen hatte. In der Wohnung hatte der Unbekannte mehrere Räume betreten, war dann jedoch mit leeren Händen geflüchtet. Die Dame verständigte zunächst Verwandte, um sich mit diesen zu beraten. Gemeinsam riefen diese dann die Miltenberger Polizei.

Eine Fahndung der Beamten nach dem Täter verlief bislang ergebnislos. Die Polizei bittet die Bevölkerung darum, verdächtige Wahrnehmungen immer sofort über den Notruf 110 mitzuteilen, damit die Polizei rasch Maßnahmen ergreifen kann. Zögern Sie nicht, beim Verdacht eines aktuellen Einbruchs die Polizei zu rufen, der Leitsatz „wir kommen lieber einmal zu oft, als zu spät“ gilt natürlich auch weiterhin.

Eichen

Zeugen, die zur Tatzeit eine verdächtige Person oder ein Fahrzeug beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 09371/945-0 mit der Miltenberger Polizei in Verbindung zu setzen.