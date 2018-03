Brennende Kartons beschädigen Ladenfassade in Miltenberg

Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern, Verletzte gibt es bei dem Feuer nicht zu vermelden.

Mehrere Zeugen hatten gegen 12.50 Uhr ein zunächst kleineres Feuer neben einem Textilgeschäft in der Laurentiusstraße bemerkt. Dort war auf einer Europalette gelagerte Kartonage in Brand geraten. Als erste Löschversuche fehl schlugen und Flammen auch auf die Außenfassade des Gebäudes übergriffen, riefen die Zeugen Polizei und Feuerwehr. Es rückten 40 Feuerwehrleute aus Miltenberg und Breitendiel an und löschten das Feuer ab. An dem Gebäude entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Kripo Aschaffenburg wird die Sachbearbeitung von der Miltenberger Polizei übernehmen und Ermittlungen auch hinsichtlich der Ursache einleiten.

dc/Meldung der Polizei Unterfranken