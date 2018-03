Drei Unfallfluchten im Bereich der Polizei Miltenberg

Am Donnerstag wurde in Altenbuch in der Hauptstraße in der Zeit von 19.00 – 20.00 Uhr der Außenspiegel eines geparkten roten Toyotas abgefahren. Der Verursacher fuhr einfach weiter.

Auf dem Norma-Parkplatz in Miltenberg wurde am Donnerstag in der Zeit von 16.30 – 17.30 Uhr ein weißer BMW angefahren. Am Stoßfänger vorne links entstand hierbei ein Schaden von ca. 1500,- EUR. Der Verursacher flüchtete unerkannt.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es in Miltenberg in der Bischoffstraße. Dort parkte in der Zeit von Mittwoch, 14.40 Uhr, auf Donnerstag, 07.20 Uhr, ein weißer Opel Agila. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr vermutlich bei Rückwärtsfahren gegen das hintere linke Eck des Opel. Teile eines Rücklichts konnten hierbei sichergestellt werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000,- EUR.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg