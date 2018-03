Einbrecher hinterlässt Sachschaden

Ob etwas entwendet wurde, wird derzeit noch geprüft. Die Polizeiinspektion Miltenberg hofft im Rahmen ihrer Ermittlungen auch auf Zeugenhinweise.

Dem aktuellen Sachstand nach hat sich der Einbruch in der Leipziger Straße im Zeitraum zwischen Sonntagvormittag, 10.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 09.30 Uhr, ereignet. Der Täter nutzte offenbar eine Leiter, um in etwa vier Metern Höhe ein Fenster gewaltsam zu öffnen. So gelangte er ins Innere des Wohnhauses, wo er sich auf die Suche nach Wertgegenständen machte. Der Täter, der sich in unbekannte Richtung aus dem Staub machte, hinterließ an dem Anwesen einen Sachschaden in Höhe von geschätzten 1.500 Euro.

Wer im fraglichen Zeitraum in der Leipziger Straße etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich unter Tel. 09371/945-0 bei der Miltenberger Polizei zu melden.

vd/Polizei Unterfranken