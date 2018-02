Radmuttern an Ford abgeschraubt

Der Pkw parkte im Hof des Geschädigten in Faulbach in der Haaggasse. Der Schaden beläuft sich auf ca. 30,- EUR.

Außenspiegel an Audi abgefahren

Stadtprozelten. In der Zeit von 08.30 Uhr bis 08.40 Uhr am Mittwoch wurde der linke Außenspiegel eines weißen Audi abgefahren. Der A1 parkte in Stadtprozelten in der Hauptstraße Höhe 141. Der Schaden beläuft sich auf ca. 250,.- EUR.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg