Reh wird gleich von mehreren Autos überfahren

Wildunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Großheubach:

Noch bevor die Beteiligten die Unfallstelle absichern konnten, erfasste ein weiterer Pkw-Fahrer das auf der Straße liegende tote Reh.

Nicht genug, wurde ein weiterer Daihatsu beschädigt, dessen Fahrer dem auf der Straße liegenden Trümmerfeld nicht ausweichen konnte und sich einen

Platten fuhr. Der Gesamtschaden wird auf knapp unter 1.000 Euro geschätzt.

Handy entwendet

Bürgstadt: In einem Schnellrestaurant Am Stadtweg, wurde am Dienstag, in der Zeit zwischen 22:20 Uhr und 22:40 Uhr, ein Mobiltelefon aus der Jackentasche eines Gastes entwendet.

Bei dem Mobiltelefon handelt es sich um ein Samsung, Typ S8, im Wert von ca. 800 Euro.

Vorfahrt missachtet

Großheubach: Ein 65-jähriger Ford-Fahrer wollte am Dienstag, gegen 13:55 Uhr, von der Straße In den Seegärten über die Staatsstraße 2309 in die Industriestraße

einfahren. Allerdings missachtete er einen vorfahrtsberechtigten Daimler-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Großheubach musste zur Verkehrslenkung und Abbinden von Betriebsstoffen herangezogen werden.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 9.000 Euro.

Unfallflucht

Miltenberg: Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Montag, in der Zeit von19:00 Uhr bis Dienstag, 10:00Uhr, im Arnouviller Ring vermutlich beim Rückwärtsfahren gegen einen Gartenzaun und ein Verkehrszeichen. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von 280 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort.

Straßenleuchte beschädigt

Schneeberg-Zittenfelden: Ein bisher Unbekannter beschädigte eine Straßenleuchte in Zittenfelden und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 1.200 Euro.

Ob der Schaden durch Unfallflucht oder mutwillige Beschädigung entstand ist nicht bekannt.

