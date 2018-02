Unbekannter stiehlt Bienenvolk in Bürgstadt

»Am Sonntag habe ich die Bienen noch gefüttert, als ich am Montag nach ihnen geschaut habe, war der Stock weg«, berichtet der Mann, der nicht namentlich genannt werden möchte. Dem Polizeibericht zufolge lag die Tatzeit zwischen Sonntag, 15.30 Uhr, und Montag, 17 Uhr.

Doch warum stiehlt jemand ein Bienenvolk? Der Imker weiß es nicht. »Die Preise für ein Volk sind in unserem Verein niedrig. Ein Jungimker bekommt sein erstes Volk bei uns sogar geschenkt«, berichtet er. Im Internet werden Völker mit 150 bis 160 Euro gehandelt. Der Verlust ist für ihn aber weit höher: »Mein Volk war kerngesund. Die Königin hatte wegen der zwischenzeitlich warmen Temperaturen schon Eier gelegt, deswegen habe ich regelmäßig danach geschaut.«

Hinzu kommen Kosten für den Stock an sich sowie für den Honig, den die Tierchen produziert hätten. Nun hofft der Imker, dass Zeugen gesehen haben, wer sich am Stock zu schaffen machte und er sein Volk doch noch zurück bekommt. Katrin FilthausbHinweise an die Polizei:

Tel. 09371/945-0