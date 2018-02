Unfallflucht bei Amorbach: Polizei sucht hellblaues Auto

Am Donnerstag, gegen 07:50 Uhr, fuhr auf der B469, von Amorbach kommend in Richtung Weilbach, der Fahrer eines hellblauen Pkw. In einer langgezogenen Linkskurve kam dieser zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Daraufhin zog der Fahrer nach links in Richtung Gegenverkehr. Eine entgegenkommende VW-Fahrerin konnte, nur durch Abbremsen und sofortigem Ausweichen nach rechts, einen Zusammenstoß verhindern. Der Unbekannte lenkte nun wiederum nach rechts, touchierte erneut die Leitplanke und schlitterte einige Meter weiter, bevor er wieder auf die Fahrbahn kam. Unbekümmert setzte der unbekannte Fahrer jedoch unbeirrt seine Fahrt Richtung Weilbach fort. Der geschätzte Sachschaden an den Leitplankenfeldern beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenaufruf.

Unfallflucht

Kleinheubach. Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr, fuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in der Hauptstraße gegen eine Hausfassade. Hierbei platzte ein Sandstein, der Unbekannte hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 350 Euro.

Illegal Müll entsorgt

Bürgstadt. Einen gelben Sack, gefüllt mit Hausmüll, entsorgte am Samstag, in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr, der Fahrer eines ungarischen 3-er BMW, Am Stadtweg, an einer Autowaschanlage.

bak/Polizei Miltenberg