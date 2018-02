Einbruch in Einfamilienhaus in Wörth

Die Ermittlungen führt die Kripo Aschaffenburg.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist ein Unbekannter zwischen Montag, 06:30 Uhr, und Dienstag, 20:30 Uhr, über eine rückwärtige Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Triebstraße eingestiegen. Der Täter entwendete aus dem Haus einen leeren Möbeltresor und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.

Meldung der Polizei Unterfranken