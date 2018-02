Autofahrer mit zu viel Promille

Ein gerichtsverwertbarer Alkotest ergab einen Wert von 0,8 Promille, woraufhin die Weiterfahrt unterbunden wurde. Den 54-jährigen Amorbacher erwartet nun ein Fahrverbot und eine saftige Geldbuße.

Ladendieb erwischt

Miltenberg. Eine Flasche Gin im Wert von ca. 22 Euro versuchte am Mittwoch, gegen 18.30 Uhr, ein 18-Jähriger an der Kasse eines Verbrauchermarkts in der Mainzer Straße ohne Bezahlung vorbei zu schmuggeln. Er wurde jedoch von einem Detektiv auf frischer Tat ertappt und muss nun mit einer Anzeige wegen Ladendiebstahls rechnen.

Polizei Miltenberg