Rüdenau: Erneut fährt sich ein Sattelzug fest

Soweit feststellbar, entstand kein Sachschaden, wenngleich eine nahegelegene Firma den Sattelzug freischleppen musste, da dieser sich nicht mehr aus eigener Kraft aus seiner Lage befreien konnte.

Zu der auffälligen Häufung der sich nach Rüdenau verirrenden und in der Folge im Ortsgebiet festfahrenden Sattelzüge kommt es, da eine Hauptstraße sowohl in Rüdenau als auch in Kleinheubach existiert und beide Orte dieselbe Postleitzahl aufweisen.

In der Folge werden Kraftfahrer, die mit ihren Sattelzügen eine Firma in der Hauptstraße in Kleinheubach ansteuern wollen, im Navigationsgerät den Ort aber nur über die Postleitzahl eingegeben haben, von ihren Navigationsgeräten häufig in die Hauptstraße nach Rüdenau gelotst, wo sie sich dann in der Folge immer wieder bei Wendemanövern festfahren oder beim Versuch den Ort wieder zu verlassen auf für Sattelzügen ungeeigneten Wegen steckenbleiben.

Unfallflucht – Außenspiegel beschädigt

Miltenberg – In der Zeit von Donnerstagabend, 22:30 Uhr bis Freitagnachmittag, 17:00 Uhr wurde an einem in der Bürgstädter Straße auf Höhe des Jugendhauses ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten silbernen Ford Focus der linke Außenspiegel beschädigt. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass der Schaden durch einen vorbeifahrenden Pkw verursacht wurde.

Zeugen die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 09371/9450 bei der Polizeiinspektion Miltenberg zu melden.

Rucksack mit Schuhen beschädigt

Amorbach – Bereits am Donnerstag, gegen 13:40 Uhr, vergaß ein 11jähriger Schüler seinen Rucksack am Bahnhof Amorbach. Als die Mutter den Rucksack gegen 16:15 Uhr holte, musste sie feststellen, dass zwischenzeitlich die im Rucksack befindlichen Turnschuhe ihres Sohnes durch einen unbekannten Täter vermutlich mittels eines Feuerzeuges beschädigt wurden. Erstellt: Buschung, PHK

