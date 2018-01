Teures Rangiermanöver in Bürgstadt

Gegen 16.15 Uhr wollte eine 80-jährige VW-Fahrerin in der Kolpingstraße vorwärts auf eine Stellfläche einparken. Um ihren Pkw aber gerade in der Parkbucht abzustellen, musste sie nochmals rangieren. Sie legte in dem Pkw mit Automatikgetriebe den Rückwärtsgang ein und fuhr auf die Kolpingstraße, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Dabei stieß sie gegen einen Pkw Citroen, dessen Fahrerin gerade auf der Kolpingstraße fuhr. Der Citroen wurde durchgehend an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Trotz des Anstoßes fuhr die 80-Jährige weiterhin rückwärts und rammte auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen Pkw Peugeot, der auf einen weiteren geparkten Opel aufgeschoben wurde. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. Alle vier Autos mussten abgeschleppt werden.

Ohne Führerschein unterwegs

Miltenberg. Obwohl einem 29-Jährigen der Führerschein bereits 2017 behördlich entzogen wurde, fuhr dieser am Mittwoch kurz nach 07.00 Uhr in der Mainstraße in Miltenberg in eine Polizeikontrolle. Dort stellten die Beamten den Verstoß fest. Der Großheubacher muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

fka/Quelle: Polizei Miltenberg