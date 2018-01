Betrug in Miltenberg: Made in China statt bestellter Markenware

Eine Frau hatte sich bei der Behörde gemeldet, nachdem sie auf der Internetplattform mit der Adresse www.herrlich-herzig.de eingekauft hatte. Sie erhielt offenbar Wochen später nicht die bestellte Markenware, sondern minderwertige Modeartikel made in China.



Impressumspflicht

»Der Onlineshop weist eine ›.de‹-Endung auf, Impressum ist nicht vorhanden. Zahlungen sind lediglich per Kreditkarte und eine Kontaktaufnahme ebenfalls nur per E-Mail möglich. Auf E-Mails erhalten die Kunden keine Antwort«, berichtet die Polizei. Ein Impressum ist in Deutschland jedoch Pflicht, da sich die Anbieter von Webseiten kennzeichnen müssen.

Die Beamten haben sich an die Registrierungsstelle Denic gewendet, die alle Internetdomains mit der Endung ».de« verwaltet. Diese soll laut Polizei den Betreiber der Seite www.herrlich-herzig.de über den Verstoß gegen die gesetzliche Vorgabe informieren. Falls keine Reaktion kommt, wird die Domain gelöscht. Das kann allerdings noch eine Weile dauern, weshalb die Polizei vor dem Einkauf auf der Seite warnt.



Mehrere Zahlungsmethoden

Die Miltenberger Polizei gibt folgende Hinweise für das Onlineshopping:

• Unbedingt prüfen, ob es ein Impressum gibt und auf eventuell vorhandene Zertifikate achten.

• Seriöse Onlineshops bieten sowohl einen telefonischen Kundendienst als auch mehrere Zahlungsmethoden an.

• In Internetforen lassen sich Infos zu Onlineshops einholen.

Nina Lenhardt

