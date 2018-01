Polizei Miltenberg warnt vor betrügerischem Onlineshop

Aus gegebenem Anlass warnt die Polizei Miltenberg vor Online-Käufen auf der Internetplattform www.herrlich-herzig.de. Der Online-Shop weist eine .de-Endung auf, Impressum ist nicht vorhanden.

Zahlungen sind lediglich per Kreditkarte und eine Kontaktaufnahme ebenfalls nur per E-Mail möglich. Auf E-Mails erhalten die Kunden keine Antwort. Es erfolgt zwar die Lieferung von Ware, allerdings wird nicht die bestellte Ware versandt. Stattdessen erhalten die Geschädigten meist Wochen später minderwertige Plagiate aus China zugesandt.

Die Löschung der Seite wurde bereits in die Wege geleitet, dies wird erfahrungsgemäß einige Zeit in Anspruch nehmen. Tipps der Polizeiinspektion Miltenberg: Bei Online-Bestellungen unbedingt auf das Impressum und eventuell vorhandene Zertifikate achten. Außerdem bieten seriöse Online-Shops sowohl einen telefonischen Kundendienst als auch mehrere Zahlungsmethoden an.

Desweiteren kann man sich über Online-Shops in entsprechenden Internetforen informieren.

dc/Meldung der Polizei Miltenberg