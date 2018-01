Nötigung im Straßenverkehr

Auf der Strecke kam es mehrfach zu gegenseitigen Überholmanövern, wobei der BMW-Fahrer nach dem Überholen seine Geschwindigkeit verringerte und so wieder langsamer vor dem Renault herfuhr.

Kurz nach dem Ortsausgang Buch überholte der BMW-Fahrer erneut den Renault-Fahrer und bremste diesen dann aber abrupt aus, sodass dieser stark abbremsen musste. Nun wollte der Renault-Fahrer überholen, jedoch beschleunigte der BMW-Fahrer und stieß mit dem Renault zusammen. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem 51-jährigen BMW-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden, ein Alkotest ergab eine Promille von 1,32, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurde.

Unfall bei Baumfällarbeiten

Collenberg: Am Mittwoch, gegen 10:30 Uhr, war ein 50-jähriger Mann am Alten Fahr, am Bahndamm zwischen Bahngleis und Staustufe Freudenberg, mit Baumfällarbeiten beschäftigt. Beim Durchsägen eines Baumstammes schnellte unerwartet der obere Teil des Baumes weg und traf die Brust des 50-Jährigen. Durch die herbeigerufenen Rettungskräfte wurde der Waldarbeiter ins Krankenhaus Wertheim verbracht.

Einbruch in Geschäft

Fahrraddiebstahl

In der Nacht zum Mittwoch brachen Unbekannte die Eingangstüre eines Ladengeschäftes am Schlossplatz auf und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag aus der Kasse. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einige Hundert Euro.Am Montag, zwischen 19:00 und 20:00 Uhr, wurde in der Gartenstraße, Verbindungsweg zur Churfrankenhalle, ein unversperrtes grünes Damenfahrrad entwendet.Es handelt sich um ein Fahrrad des Herstellers Giant, Typ Trooper, mit Einkaufkorb am Gepäckträger. Der Zeitwert beläuft sich auf ca. 80 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg