VW-Fahrer missachtet Vorfahrt: Person verletzt und hoher Sachschaden

Fußgänger von Pkw erfasst

Am Dienstag, gegen 14.40 Uhr, wollte ein VW-Fahrer auf der B 469 von Laudenbach kommend an der Anschlussstelle Kleinheubach nach links in die Hauptstraße abbiegen. Dabei übersah er eine entgegenkommende Peugeot-Fahrerin. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen, wobei der Peugeot nach links abgewiesen wurde und ca. 7 Meter abseits der Fahrbahn in einem Gebüsch zum Stehen kam. Die Fahrerin wurde aufgrund ihrer Verletzungen ins Krankenhaus nach Erlenbach gebracht; der Unfallverursacher blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 17.000 Euro. Im Verlauf der Unfallaufnahme kam es auf der Bundesstraße 469 zu einem Rückstau in Richtung Miltenberg. Hierbei kam es zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt, der Sachschaden an den Fahrzeugen blieb gering.

Laudenbach. An der Einmündung Weinbergstraße und Dr.-Vits-Straße übersah am Montag, gegen 06.45 Uhr, ein VW-Fahrer beim Abbiegen einen Fußgänger. Beim Zusammenprall wurde der Fußgänger schwer verletzt und musste ins Krankenhaus nach Aschaffenburg verbracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Autofahrer wirft Böller auf Straße

Miltenberg. Im Bereich der Nikolaus-Fasel-Straße warf am Montag, gegen 12.15 Uhr, ein 27-jähriger VW-Fahrer einen Silvesterböller aus dem fahrenden Auto. Den jungen Mann aus Bürgstadt erwartet nun eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige nach dem Sprengstoffgesetz.

Unfallflucht

Dorfprozelten. Am Sonntag, in der Zeit von 19.00 Uhr bis Montag, 08.00 Uhr, wurde im Meisenweg ein geparkter Pkw Seat angefahren und am linken Kotflügel beschädigt. Der unbekannte Verursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.



