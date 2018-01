Auf Parkplatz Passat angefahren - Verursacher flüchtet

Auto zerkratzt

Auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants Am Stadtweg, wurde am Montag, in der Zeit von 12:20 Uhr bis 13:15 Uhr, ein Passat angefahren. Der unbekannte Verursacher hinterließ an der Beifahrerseite einen Sachschaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro. An dem geschädigten Fahrzeug konnten weiße Lackspuren gesichert werden.

Kleinheubach. Auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes In der Seehecke, wurde am Montag, in der Zeit von 11:45 Uhr bis 12:15 Uhr, an einem BMW die Motorhaube und die linke Fahrzeugseite zerkratzt. Die Schadenshöhe ist bis dato noch nicht bekannt.

Weitere Körperverletzung bei Nachtumzug

Großheubach. Wie nachträglich bekannt wurde, schlug und trat ein bisher Unbekannter einen 22-Jährigen. Der junge Mann war am Samstag, gegen 21:00 Uhr, in der Hofwiese, auf einem Umzugswagen und forderte den Unbekannten auf, sich nicht gegen den Umzugswagen zu lehnen. Daraufhin schlug der unbekannte Mann mit einem Faustschlag den Geschädigten zu Boden und trat noch zweimal auf den Oberkörper. Der Täter, vermutlich ein Südosteuropäer, flüchtete, eine weitere Beschreibung ist nicht bekannt.

bak/Polizei Miltenberg