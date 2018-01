Mercedes-Fahrerin verursacht hohen Schaden an Lkw

Kurz nach 19.30 Uhr war eine 76-jährige Mercedes-Fahrerin auf der Bundesstraße in Richtung Miltenberg unterwegs. Im zweispurigen Bereich bei Laudenbach kam die Frau aus bisher ungeklärten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn und touchierte dort einen entgegenkommenden Lkw, dessen komplette linke Seite dabei beschädigt wurde. Anschließend kam der Mercedes nach etwa 200 Metern an der Leitplanke zum stehen.

Die Fahrerin kam mit leichten Verletzungen davon und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Mercedes hat nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden. Am Lkw wurden bei dem Unfall zwei Reifen beschädigt. Diese mussten durch einen Pannenservice gewechselt werden, bevor der Lkw seine Fahrt in die nächste Werkstatt fortsetzen konnte. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Zehntausend Euro summieren.

Ralf Hettler