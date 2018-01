Mehrere Prügeleien beim Nachtumzug

18.30 Uhr: Ordnungswidrigkeit

Ein 19jähriger junger Mann, der als lila Einhorn verkleidet war, setzte sich auf die Motorhaube eines Rot-Kreuz-Fahrzeugs. Er öffnete dann die Rückseite des Kostüms und zeigte den Mitarbeitern des Rettungsdienstes seinen Allerwertesten.

19.00 Uhr: Sachbeschädigung

Von einem bisher unbekannten Täter wurde in der Langgasse 13 eine Fensterscheibe eingeschlagen. Der Täter flüchtete in Richtung des Umzugs. Die Fahndung verlief ohne Erfolg.

19.50 Uhr: Mißbrauch von Titeln, Berufsabzeichen und Abzeichen

Ein 17jähriger junger Mann wurde mit einer Dienstmütze der bayerischen Polizei angetroffen. Die Mütze war mit Hoheitsabzeichen versehen.

20.10 Uhr: Gefährliche Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegenüber von Polizeibeamten

Infolge von Trunkenheit geriet ein 18jähriger junger Mann mit einem 16jährigen Mädchen in Streit. Er schleuderte das Mädchen zunächst gegen eine Laterne und dann zu Boden. Dort schlug und trat er mehrfach auf sie ein, auch im Gesichtsbereich. Hierdurch entstanden Prellungen und Abschürfungen am gesamten Körper. Der Täter hatte einen Alkoholwert von über 1,6 Promille beim Test. Der junge Mann war nach der Tat zunächst flüchtig. Er konnte später festgenommen werden. Hierbei beleidigte er die Polizeibeamten und setzte sich zur Wehr. Die restliche Nach verbrachte er in der Haftzelle der Polizeiinspektion Miltenberg.

21.30 Uhr: Körperverletzung

Ein 17jähriger junger Mann wurde von zwei bisher unbekannten Tätern nach einem verbalen Streit ins Gesicht geschlagen. Die Verletzungen waren nur leicht.

22.10 Uhr: Körperverletzung

Ein 17jähriges Mädchen wurde von einem anderen Mädchen ins Gesicht geschlagen. Hierdurch erlitt sie ein Schwellung am Auge. Die Täterin ist unbekannt. Die Geschädigte hatte fast 2 Promille als Testwert.

22.30 Uhr: Widerstand gegen Polizeibeamte und Beleidigung

Nachdem ein 27jähriger Mann wegen eines Streites auf der Veranstaltung aufgefallen war, sollte er das Gelände verlassen. Er kam der Aufforderung nicht nach und zeigte sich aggressiv und gab seine Personalien nicht an. Bei der anschließenden Durchsuchung und Gewahrsamnahme beleidigte er die Beamten und setzte sich zur Wehr. Er hatte einen Alkoholtestwert von 1,12 Promille. Die restliche Nacht verbrachte er in der Haftzelle der Polizeiinspektion Miltenberg.

22.45 Uhr: Körperverletzung

Ein 15jähriger Jugendlicher schlägt einem 17jährigen Jugendlichen einen Zahn aus. Grund war ein vorausgegangene Streitigkeit. Beide Beteiligten hattn einen Wert um die 0,5 Promille.

22.55 Uhr: Körperverletzung

Ein 24jähriger Mann schlägt einem 19jährigen Mann ins Gesicht und verursacht eine blutende Lippe

01.30 Uhr: Körperverletzung. Im Rahmen des Umzugs waren zwei junge Frauen des Rettungsdienstes zu Fuß unterwegs. Sie trafen in der Mainstraße auf eine Jugendliche, die betrunken auf dem Boden saß. Während der Hilfeleistung schlug das 14jährige Mädchen gezielt gegen die Angehörigen des Roten Kreuzes, die anhand ihrer Kleidung zu erkennen waren. Sie traf eine der Helferinnen im Gesicht.

Der eigentliche Grund der Veranstaltung, Vergnügen und Spaß, wurde an diesem Abend in weiten Teilen nicht erreicht.

vd/Polizei Miltenberg