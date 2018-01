Fahrer fährt Auto an und flieht

Ein unbekannter Fahrer hatte den Skoda angefahren. Dieser hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Großheubach: Am Dienstag, um 21:55 Uhr, stellten Beamte bei einer Personenkontrolle, eines 19-jährigen jungen Mannes, In den Seegärten, Marihuana-Geruch fest.

Bei der anschließenden Durchsuchung konnte in der Innentasche der Jacke ca. 2,3 g Marihuana aufgefunden werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen eines

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.



Autokennzeichen geklaut

Kleinheubach: Am Dienstag, in der Zeit von 12:55 – 22:05 Uhr, wurde an einem geparkten Toyota, in der Bahnhofstraße, das hintere Kennzeichen entwendet.



kick/Polizei Miltenberg