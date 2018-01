Feuerwerkskörper setzt Hecke in Brand - Nachbarn löschen

Das Feuer konnte weitestgehend durch die Nachbarschaft gelöscht werden. Lediglich die Beseitigung der Glutnester erfolgte durch die Freiwillige Feuerwehr. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.Miltenberg. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in der Hauptstraße mutwillig die Scheibe eines Tabakladens eingeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Die Polizeiinspektion Miltenberg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 09371/945-0 zu melden.Bürgstadt. Am Montag, gegen 01:00 Uhr, entzündeten sich mehrere Feuerwerkskörper, wodurch es zu einem größeren Brand kam. Dieser musste durch die Freiwillige Feuerwehr Bürgstadt gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden an einem Stromkasten. Die genaue Schadenshöhe ist bislang unklar. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Miltenberg, Burgweg 21, Tel.: 09371/9450, zu wenden.mkl/Polizei Miltenberg