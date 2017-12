Audi-Fahrer begeht Unfallflucht  Zeuge notiert sich Kennzeichen

Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro zu kümmern, setzte der Audi-Fahrer mit Würzburger-Kennzeichen seine Fahrt fort.Da der Zeuge sich das Kennzeichen notierte, müssen nun weitere Ermittlungen bei dem Halter in Würzburg durchgeführt werden.Am Montag, kurz vor 18:00 Uhr, wollte eine Honda-Fahrerin von der Brunnenstraße in die Bildstraße einbiegen. Hier übersah sie eine 54-jährige Fußgängerin, welche gerade die Brunnenstraße überquerte. Die Fußgängerin wurde bei dem Zusammenprall schwer verletzt und mussteins Krankenhaus Wertheim verbracht werden.In der Zeit von Freitag bis Montag wurde in der Hauptstraße ein Parkschein-Automat angefahren. Der unbekannte Fahrzeugführer hinterließ einenSachschaden in Höhe von mindestens 3.000 EuroZwischen Freitag, 08.12. und Montag, 11.12.2017, demolierte ein Unbekannter einen Briefkasten in der Hauptstraße. Der Sachschaden beläuftsich auf ca. 60 Euro.Polizei Miltenberg