Autofahrer unter Drogeneinfluss

Gartenhaus aufgebrochen

Ein Vortest verlief auf Cannabisprodukte und Amphetamine positiv. Der 20-jährige Fahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Weilbach. In der Nacht zum Sonntag brachen Unbekannte in der Kleingartenanlage an der B 469 ein Gartenhaus auf und entwendeten einen Generator der Marke Honda sowie ein Gartengerät der Marke Stihl. Der Sach- /und der Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 850 Euro.

Autokennzeichen gestohlen

Miltenberg. In der Nacht zum Sonntag wurde im Oberen Staudenäcker das hintere Kennzeichen eines VW Golfs entwendet.

Wer konnte verdächtige Wahrnehmungen bezüglich der Diebstähle machen? Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der ungelösten Straftaten führen nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg jederzeit unter der Telefonnummer 09371-9450 entgegen.