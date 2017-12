Außenspiegel berührt - Seitenscheibe zersplittert, Fahrerin verletzt

Der Anstoß erfolgte glücklicherweise nur mit den Außenspiegeln. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 3500.- Euro. Durch den Anstoß zersplitterte auch die Seitenscheibe an der Fahrerseite des Skoda. Die Fahrerin erlitt durch die Splitter oberflächliche Schnittverletzungen.Miltenberg:Verkehrsunfall mit Trunkenheit und Flucht:Am Sonntag, 10.12.2017, um 02.40 Uhr, befuhr ein 19jähriger Mann mit seinem Opel Corsa die Großheubacher Straße ortsauswärts. In der Kurve am Bahnübergang verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Straßenglätte die Kontrolle über seinen Pkw und das Heck brach aus. Zur gleichen Zeit kam ihm der 22jährige Fahrer eines Audi entgegen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Im Anschluss fuhr der Fahrer des Opel weiter und kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung. Er wurde vom Fahrer des Audi verfolgt und konnte schließlich einige hundert Meter weiter, in Höhe des Autohauses Opel Brass, von diesem gestoppt werden. Der Unfall wurde dann dort von der Polizei aufgenommen. Beim Unfallverursacher wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von 0,64 Promille. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 3000.- Euro.mkl/Polizei Miltenberg