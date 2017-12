Zwei Einbrüche - Werkzeug und Solarmodul gestohlen

Werkzeug aus Rohbau geklaut

Gartenhaus aufgebrochen

Ladendieb ermittelt

. Unbekannte drangen in dem Zeitraum zwischen Dienstag, 05.12.17, 16:30 Uhr bis Donnerstag, 07.12.17, 09:00 Uhr, in den Kindergarten-Rohbau ein und entwendeten hochwertige Werkzeuge. Der oder die Täter schlugen eine Leichtbauwand ein und gelangten so in den Abstellraum für die Werkzeuge. Dort entwendeten sie zwei Hilti-Bohrmaschinen/-schrauber, zwei Sägen der Marke Makita, Leuchten und weitere Bohrer im Gesamtwert von 3.500 Euro.. In der Zeit von Sonntag, 03.12.17, 14:00 Uhr bis Mittwoch, 11:00 Uhr, brachen Unbekannte ein Gartenhaus auf und entwendeten ein Solarmodul vom Dach des Häuschens und die dazugehörige Batterie. Der Sach- bzw. Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 400 Euro. Das Gartenhaus steht an dem Weg, welcher zum Schredderplatz führt.Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Einbrüche führen, nimmt die Polizei Miltenberg, Tel: 09371/9450, jederzeit entgegen.. Wie mit dem Pressebericht vom 06.12.2017 berichtet, konnte aus einem Elektronikmarkt in Kleinheubach ein jugendlicher Ladendieb unerkannt flüchten. Aufgrund der guten Beschreibung konnte der Täter ermittelt und das Diebesgut sichergestellt werden. Bei dem Täter handelte es sich um einen 13-Jährigen aus einer Gemeinde des Altlandkreises Miltenberg.



dc/Meldungen der Polizei Miltenberg