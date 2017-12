Ladendiebin erwischt

Pkw zerkratzt

Allerdings piepste die Alarm-Anlage, so dass der Diebstahl aufflog. Die in Miltenberg wohnhaft junge Frau muss sich nun wegen Ladendiebstahl verantworten.

Miltenberg: Die hintere Türe auf der Fahrerseite wurde an einem Opel, der in der Horstigstraße geparkt war, am Mittwoch, in der Zeit wischen 00:00 Uhr und 11:00 Uhr zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Originalmeldungen der Polizei Miltenberg