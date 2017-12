Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt

Ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab 0,74 mg/l. Die Weiterfahrt wurde aufgrund der starken Alkoholisierung unterbunden. Gegen den Mercedes-Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Sitzbank eines Mofas aufgebrochen

Miltenberg

Freitag zwischen 06:00 Uhr und 19:30 Uhr wurde in der Nikolaus-Fasel-Straße, im Bereich des Bahnhofs, das Helmfach eines Mofas, Marke Peugeot, aufgebrochen. Der Täter entwendete einen Helm, eine Regenjacke und einen Handschuh. Der Beuteschaden beträgt ca. 120 Euro. Zusätzlich entstand durch das Aufhebeln der Sitzbank ein Sachschaden von rund 30 Euro. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Miltenberg, Burgweg 21, Tel.: 09371/9450, zu wenden.

Nach Spiegelberührung geflüchtet

Schneeberg

Am Freitag, gegen 17 Uhr, kam es zwischen Hambrunn und Schneeberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Passat und einem weiteren unbekannten Pkw. Beide Fahrzeuge stießen mit den linken Außenspiegeln zusammen, wodurch an dem Passat ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand. Während die 28jährige Fahrzeugführerin des VWs an der Unfallstelle wartete, setzte der unbekannte Unfallbeteiligte seinen Weg in Richtung Hambrunn fort. Die Polizeiinspektion Miltenberg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 09371/945-0 zu melden.

