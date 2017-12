Zum dritten Mal: Wer schießt auf Haustür in Kleinheubach?

Bei der erneuten Sachbeschädigung lässt sich die Tatzeit von Mittwoch, 23:00 Uhr bis Donnerstag, 08:00 Uhr, eingrenzen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.Nach den Umständen der Tat dürfte der Unbekannte mit eine sogenannte Zwille (Schleuder) benutzt haben. Hierzu dauern die Ermittlungen an.



Bus übersehen

Stadtprozelten: Beim Einfahren von einem Parkplatz in die Hauptstraße übersah am Donnerstag, gegen 16:10 Uhr, eine Pkw-Fahrerin einen Bus und stieß mit diesem zusammen.

Die Insassen blieben unverletzt, der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro



Illegale Müllentsorgung

Laudenbach: Mehrere Asphaltbrocken entsorgte ein Unbekannter an einer Böschung neben einem Parkplatz an der Kreisstraße MIL3.

Die Tatzeit dürfte vor dem 16.11.2017 gelegen haben.



Unfall im Begegnungsverkehr – eine Person leichtverletzt

Großheubach: Am Donnerstag, kurz nach 08:00 Uhr, befuhr ein 49-jähriger VW-Fahrer die Staatsstraße 2309 von Großheubach in Richtung Bürgstadt.

Vermutlich aus Unachtsamkeit kam er auf die Gegenfahrbahn und touchierte dort einen Lkw. Dank der schnellen Reaktion des Lkw-Fahrers ist es vermutlich

zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Dennoch wurde der VW-Fahrer leichtverletzt und musste ambulant behandelt werden.

Der Gesamtschauen beläuft sich auf ca. 6.000 Euro



