Ladendiebin erwischt

Dabei wurde sie jedoch ertappt und muss sich nun wegen Ladendiebstahls in einem Strafverfahren verantworten.

Unfallflucht

Amorbach

Ein in der Richterstraße geparkter Citroen wurde in der Zeit von Dienstag, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, 07:15 Uhr, von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren. An dem Citroen entstand erheblicher Sachschaden, aufgrund des Schadensbildes ist es nicht auszuschließen, dass es sich bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug um einen Lkw handelt. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 3.000 Euro.

Geldbörse aus Handtasche entwendet

Miltenberg

Während eines Einkaufs in einem Lebensmittelmarkt, in der Bischoffstraße, wurde einer Kundin am Dienstag, in der Zeit zwischen 10:45 Uhr und 11:00 Uhr die Geldbörse entwendet. Neben einem geringen Bargeldbetrag erbeutete der Dieb auch Führerschein, Personalausweis und weitere Dokumente.

Polizei Miltenberg / vd