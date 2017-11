Aufmerksamer Spaziergänger rettet Mann vermutlich das Leben

Vollkommen richtig verhielt sich ein Spaziergänger, der am Donnerstag in den frühen Morgenstunden mit seinem Hund in Bürgstadt am Main auf Höhe des Sportplatzes unterwegs war.

Kurz nach 01.30 Uhr bemerkte er auf der gegenüber liegenden Mainseite, auf Großheubacher Gemarkung, einen im Wald stehenden Pkw, dessen Warnblinkanlage eingeschaltet war. Durch den Zeugen wurde die Polizeistreife zu der von ihm wahrgenommenen Örtlichkeit gelotst. Vor Ort konnte ein auf dem Waldweg stehender Mercedes aufgefunden werden.

Der nicht ortsansässige Fahrer lag mit seinem Kopf über dem Lenkrad und konnte auf Ansprache der Polizeibeamte kaum reagieren. Durch den herbeigerufenen Rettungsdienst wurde der Mann ins Krankenhaus Erlenbach zur weiteren medizinischen Versorgung verbracht.

Zech-/Einmietbetrüger gefasst

Miltenberg. Von Ende Oktober bis Mitte November „beehrte“ ein 74-jähriger Crailsheimer zwei Hotels in der Fußgängerzone sowie eine Gaststätte. Jedes Mal prellte er die Zeche und hinterließ einen Gesamtschaden in Höhe von knapp über 350 Euro, bis er schließlich am 21.11.2017 festgenommen werden konnte. Das nicht ganz „unbeschriebene Blatt“ muss sich nun wegen Zechbetrug und Einmietbetrug verantworten.

Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis

Miltenberg. Am Mittwoch, gegen 14.45 Uhr, wurde in der Breitendieler Straße ein Nissan-Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Hier stellten die Beamten fest, dass der 43-jährige rumänische Staatsangehörige mit Wohnsitz in Dammbach ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, sein nicht mehr gültiger Führerschein wurde sichergestellt.

Baggerscheibe eingeschlagen

Laudenbach. In der Zeit von Freitag, 17.07. bis Montag, 20.07., 14.00 Uhr, wurde auf einem Parkplatz am Scheidplatz die Scheibe eines Baggers eingeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Auffahrunfall, eine Person leicht verletzt

Stadtprozelten. Am Mittwoch, gegen 09.15 Uhr, fuhr aus Unachtsamkeit in der Hauptstraße ein BMW-Fahrer auf den Pkw einer Ford-Fahrerin auf. Die Ford-Fahrerin wurde leicht verletzt, der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 6500 Euro.

Aufmerksamer Zeuge beobachtet Unfallflucht – Fahrer ermittelt

Miltenberg. In der Hauptstraße wollte am vergangenen Mittwoch, kurz vor 08.00 Uhr, ein Opel-Fahrer rückwärts aus einem Parkplatz herausfahren. Dabei beschädigte er einen geparkten BMW. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von 1200 Euro zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Dank eines scharfsichtigen Zeugen, der den Vorfall beobachtet und der Polizei gemeldet hatte, konnte der verantwortliche Fahrer, ein 50-Jähriger aus Miltenberg, rasch ermittelt werden; nun erwartet ihn eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

Meldungen der Polizei Miltenberg