Ein Leichtverletzter bei Unfall

Der Radfahrer stürzte und wurde leichtverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1.300 Euro.

Autoscheiben eingeschlagen

Miltenberg

Am Sonntag, in der Zeit von 15:00 Uhr bis Montag 08:00 Uhr, wurden in der Laurentiusstraße, auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers, die Scheiben eines Seat und eines Lkw-Renaults eingeschlagen. Aus dem Renault wurden die gebrauchten Kompletträder entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Auto zerkratzt

Kleinheubach

Ein bisher Unbekannter zerkratzte an einem Kia die linke Fahrzeugseite, in dem Zeitraum von Samstag, 20:00 Uhr bis Montag, 07:00 Uhr. Der Pkw war im genannten Zeitraum in der Marktstraße und in der Bachgasse geparkt. An welchem der beiden Orte der Täter das Auto zerkratzte, ist nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Polizei Miltenberg