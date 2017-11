Zwei Verletzte nach Unfall

Nach ersten Erkenntnissen wollte kurz nach 12 Uhr ein VW Golf Kombi-Fahrer vom Industriegebiet kommend über die Mömlinger Str. die Mil 38 überqueren. Hierbei übersah er vermutlich einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten VW Golf und prallte in dessen Seite. Nach dem Zusammenstoß landete der zweite Golf in einem Grünstreifen. ??Beide Fahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurden nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert.

Die Feuerwehr Großwallstadt sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und regelte den Verkehr. An beiden Fahrzeugen entstanden wirtschaftliche Totalschäden, sie mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte bei mehr als 10.000 Euro liegen.

Ralf Hettler