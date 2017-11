Geparkter Pkw vor Amtsgericht beschädigt

Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass ein anderes Fahrzeug den Corsa beim Vorbeifahren gestreift und dadurch an der linken Fahrzeugfront beschädigt hat.

Illegale Müllentsorgung

Miltenberg, OT Mainbullau

Eine illegale Müllentsorgung stellte ein Mainbullauer Landwirt am Freitagmorgen auf seinem Feld fest. Es waren Bauschutt, Fahrzeugteile und Hausmüll entsorgt worden. Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein 44jähriger Miltenberger als Verursacher ermittelt werden. Er gab gegenüber den Beamten an, dass diese Art der Abfallentsorgung in seinem Heimatland so üblich sei.

Außenspiegel abgefahren

Stadtprozelten

Am Freitag, im Zeitraum von 17:00 – 19:00 Uhr wurde ein in der Hauptstraße in Stadtprozelten am Fahrbahnrand geparkter Pkw Audi A6 durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug gestreift. Hierbei wurde der linke Außenspiegel des Audi abgerissen. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Pkw zerkratzt

Miltenberg

Im Zeitraum von Mittwoch, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 11:00 Uhr wurde ein in der Ankergasse 16 in Miltenberg geparkter Pkw Audi Q5 durch einen unbekannten Täter auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt.

Streit eskaliert

Laudenbach

Am Freitagabend, gegen 19:30 Uhr eskalierte eine Streitigkeit im Mühlweg in Laudenbach. Im Rahmen der Auseinandersetzung verletzten sich ein 56jähriger Laudenbacher und ein 47jähriger Mann aus Neuweiler wechselseitig am Hals. Die Streithähne konnten durch eine Streife der Polizeiinspektion Miltenberg getrennt werden. Beide erwartet nunmehr eine Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung.

Nach Suizidandrohung Widerstand geleistet

Amorbach

Am Freitagabend, gegen 23:20 Uhr ging eine Mitteilung über eine Person ein, die gegenüber Freunden angedroht hatte, sich am Bahnhof Amorbach in suizidaler Absicht vor den Zug werfen zu wollen. Die Person, bei der es sich um einen 21jährigen Mann handelt, welcher erst vor 4 Wochen aus der Haft entlassen wurde und seitdem ohne festen Wohnsitz ist, hatte zuvor Alkohol und Betäubungsmittel zu sich genommen. Er flüchtete vor den eintreffenden Beamten, kehrte aber kurz darauf aber zum Bahnhof zurück um die Beamten sofort massiv zu beleidigen und erneut anzukündigen, dass er vorhabe sich umzubringen. Da der 21jährige sehr aggressiv war, sich nicht beruhigen ließ und stattdessen in Richtung der Gleise lief musste er in Gewahrsam genommen werden. Hierbei schlug und trat er nach den eingesetzten Beamten und beleidigte diese und drohte auch den Familien der Beamten etwas anzutun.

Nachdem es den Beamten gelungen war, den renitenten Mann zu fesseln stellten sie bei ihm noch diverse Schnittverletzungen an den Unterarmen fest, welche der junge Mann sich zuvor selbst zugefügt hatte. Auch in gefesseltem Zustand trat der Mann weiter um sich und beleidigte auch die zu seiner ärztlichen Versorgung hinzugekommenen Rettungsdienstmitarbeiter. Aufgrund der Tatsache, dass der Mann augenscheinlich massiv unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln – er gab an halluzinogene Pilze geraucht zu haben – stand, musste er in ein nahegelegenes Krankenhaus verlegt werden, wo er noch einen der Beamten bespuckte. Sobald sich der Zustand des 21jährigen Mannes stabilisiert hat, soll er in die psychiatrische Abteilung eines Bezirkskrankenhauses verlegt werden. Zudem erwartet den Mann nunmehr ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung.

Verkehrszeichen umgefahren

Eichenbühl, OT Pfohlbach

Wie die Gemeinde Eichenbühl mitteilt, wurde im Zeitraum von Montag, 06.11. bis Dienstag 07.11. in der Riederner Straße in Pfohlbach ein Verkehrszeichen durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer umgefahren. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug von Pfohlbach in Richtung Riedern fuhr, von der Fahrbahn abkam und dann das Verkehrszeichen umfuhr.

Polizei Miltenberg