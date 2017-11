Unfallflucht: Unbekannter fährt in Amorbach parkenden Audi an

In der Zeit von Montag, 18.00 Uhr, bis Donnerstag, 12.00 Uhr, wurde in Amorbach in der Steinernen Gasse ein grauer Audi angefahren. Dieser parkte ordnungsgemäß auf der Straße. Die Fahrertüre wurde dabei eingedellt, der Schaden beläuft sich auf ca. 1000,- EUR. Der Verursacher fuhr davon, ohne seine Beteiligung an dem Unfall mitzuteilen.

Ausweis gestohlen



Kleinheubach. Ein 15-jähriger vergas am Dienstag abend seinen Rucksack auf dem Spielplatz in der Nähe des Rewe-Marktes in Kleinheubach. Als er am nächsten Tag seinen Rucksack holen wollte, hatte ein Unbekannter seinen Ausweis gestohlen. Der Geldbeutel selber konnte in unmittelbarer Nähe im Gras aufgefunden werden.

Originalmeldung der Polizei Miltenberg